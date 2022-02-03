Студенти Могилянки оголосили страйк і збираються йти протестувати під Кабмін

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Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк через невизнання з боку Міністерства освіти та науки України результатів виборів президента НаУКМА.

Про це йдеться у спільній заяві органів студентського самоврядування НаУКМА в фейсбуці.

“Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест”, – йдеться у заяві.

До страйкового комітету долучились представники органів студентського самоврядування, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету.

Зазначається, що час і дату протесту буде повідомлено сьогодні, 3 лютого.

Окрім того, спільнота Києво-Могилянської академії 4 лютого проведе акцію під Кабінетом Міністрів.

“Учора студентське самоврядування ухвалило рішення про безстроковий студентський страйк. 4 лютого о 9:00 могилянська спільнота виходить під Кабінет Міністрів України із закликом припинити свавілля МОН і підписати контракт з обраним президентом університету”, – йдеться в анонсі акції у фейсбуці.

Як зазначають організатори акції, за законом у МОН “відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів голосування”. “Подібне рішення є перевищенням повноважень і тиском на університет. Могилянка понад два роки залишається без очільника”, – наголошується у повідомленні.

У спільноті НаУКМА виступають за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета, підписання контракту з обраним президентом НаУКМА, автономію українських університетів.

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