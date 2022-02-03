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РФ перекидає патрульні катери ближче до Азовського моря, – ЗМІ

03/02/2022 18:38

Російська Федерація перекидає з Балтійського моря на південь, ближче до Азовського моря, швидкохідні патрульні катери. Зараз у Середземному морі перебувають великі десантні кораблі Північного та Балтійського флотів РФ.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

“Угруповання російських великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів увійшло до Середземного моря, де 24 січня розпочалися військові навчання НАТО Neptune Strike 2022. Росія заявляє, що її кораблі також збираються брати участь у навчаннях – слідом за навчаннями в Чорному морі”, – йдеться у повідомленні.

Як вважають експерти, попри ці заяви частина російських десантних кораблів, що прийшли з півночі до Середземномор’я, може також вирушити до берегів анексованого Криму.

Остаточно стане відомо, коли російське угруповання пройде через Босфорську протоку.

“Водночас Росія перекидає з Балтійського моря і швидкохідні патрульні катери проєкту 03160 “Раптор”. Їх везуть по землі, і ці катери потрапили на відео, яке було викладено у соцмережах”, – зазначає видання.

Упродовж 3-8 лютого РФ планувала провести навчання військово-морського флоту в міжнародних водах у межах ірландської економічної зони, але це викликало різку критику в Дубліні.

Тому навчання перенесли за межі виключної економічної зони Ірландії.

Росія останнім часом все частіше проводить військово-морські навчання у Світовому океані, далеко від своїх берегів.

Водночас Кремль критикує країни НАТО за проведення навчань, зокрема, у Чорному морі.

Дослідник і експерт із російських військово-морських сил, засновник сайту “Таємні береги” та автор книг про російський флот Ейч Ай Саттон переконаний, що переміщення флоту РФ відбуваються “у великій кількості”  і “всі їх треба розглядати у контексті України, хоча і не 100% цих переміщень можуть бути викликані ситуацією навколо неї”.

“Ситуація така, що все, що робить ВМФ Росії, має розглядатися зважаючи на Україну як з російського боку, так і з боку західних країн, включаючи країни, які не входять до НАТО.

Низка кораблів рухаються з Балтійського моря до Середземного і, можливо, потім до Чорного моря. Це десантні кораблі, які можуть використовуватись як безпосередньо для десантування, так і для інших військових дій, особливо в Азовському морі.

Є також кораблі Тихоокеанського флоту, я би сказав, ескадра, яка заходить із Червоного моря до Середземного і включає крейсер. Крейсер та інші кораблі є в Росії також у Північному морі та Північній Атлантиці.

Зрештою, Росія перевозить катери по суші з Балтики та з Каспію до Азовського моря. Таким чином вони зміцнили свою військово-морську присутність і на місцевому рівні. Це чотири основні напрямки”, – зазначив Саттон.

Він вважає, що частина великих десантних кораблів, яка йде з півночі, може залишитися в Середземному морі або Атлантиці, звідти вони зможуть “непрямо підтримувати дії в Криму, сковуючи сили НАТО”, а деякі з цих кораблів “корисні лише у тому випадку, якщо вони вирушають у Чорне море”.

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