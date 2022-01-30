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РФ змінить місце проведення військово-морських навчань на вимогу Ірландії

30/01/2022 15:16

Росіяни повідомили про перенесення місця військово-морських навчань, які вони планували провести наступного тижня порівняно недалеко від південно-західного узбережжя Ірландії.

Про це 30 січня повідомляє видання Deutsche Welle.

Росія хотіла розмістити свої кораблі 3-8 лютого приблизно за 240 км (150 миль) на південний захід від Ірландії. Це територія міжнародних вод, проте є виключною економічною зоною Ірландії.

Місце навчань перенесли після того, як глава МЗС Ірландії Саймон Ковені заперечив проти військових ігор Росії в регіоні.

“Це не час для посилення військової активності та напруги в контексті того, що відбувається з Україною та в Україні. Той факт, що вони (росіяни) планують зробити це на західних кордонах ЄС, біля узбережжя Ірландії, на нашу думку, просто не вітається”, – зазначив Ковені.

Про перенесення місця військових маневрів РФ міністр закордонних справ Ірландії повідомив у себе в твіттері.

“Цього тижня я написав своєму колезі, міністру оборони Росії, з проханням переглянути місце проведення морських навчань біля берегів Ірландії. Сьогодні ввечері я отримав листа з підтвердженням перенесення російських навчань за межі ірландської економічної зони. Я вітаю цю відповідь”, – написав Саймон Ковені.

Міністр також згадав про нагромадження 100 тисяч російських військових на кордоні з Україною, що змусило Захід висловити занепокоєння щодо можливого повномасштабного російського вторгнення.

Як відомо, Ірландія входить до ЄС, але не входить до НАТО.

Відповідне повідомлення на тлі зростання напруженості розмістило у фейсбуці посольство РФ в Ірландії. У ньому йшлося про перенесення місця навчань за межі ірландської економічної зони, аби “не перешкоджати рибальству”.

Нагадаємо, раніше ірландські рибалки виступили проти російських військових навчань на місці вилову риби поблизу узбережжя Ірландії.

підготував: Владислав Крамаренко

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