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В окупованому Криму та Білорусі через супутник зафіксували нові військові намети та ракетні комплекси “Іскандер”

02/02/2022 21:29

Угруповання російських військ біля кордонів з Україною, зокрема в Білорусі та в тимчасово окупованому Криму, продовжує зміцнюватися.

Про це стверджує американська корпорація Maxar, аналізуючи зроблені нею в останню декаду січня супутникові знімки, на яких відображені місця зосередження російських військових, пише “Радіо Свобода”.

Як ідеться в повідомленні компанії, знімки свідчать про підвищення рівня боєздатності порівняно з попередньою серією світлин, опублікованою 19 січня.

Зокрема, в місцях розташування військ у західних регіонах Росії, в тимчасово окупованому Криму та Білорусі на знімках видно армійські намети, що означає, що до польових таборів прибуває не лише військова техніка, а й особовий склад. Також наголошується на збільшення російського угруповання в Білорусі. На знімках, зокрема, видно російські ракетні комплекси «Іскандер».

Аналітики з групи Conflict Intelligence Team 2 лютого відзначили, що останніми днями в різних регіонах Росії на автомобільних та залізничних шляхах зауважили техніку військ національної гвардії, що входять до складу Росгвардії. Зокрема, відео з нею було знято в Архангельській області та Карелії – далеко від кордонів з Україною, але також і в Липецькій та Тульській областях.

“Поки що ми не спостерігали розміщення росгвардійців у таборах або населених пунктах біля кордонів України. Водночас слід зазначити, що таке перекидання військ національної гвардії є досить невластивим”, – зазначає CIT, наголошуючи, що в разі масштабного вторгнення в Україну Росгвардія може використовуватися для контролю захоплених населених пунктів та ліній постачання.

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