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Путін звільнив Поклонську з посади посла і знайшов нову роботу

03/02/2022 09:21

Президент Росії Володимир Путін призначив Наталю Поклонську, колишню прокурорку анексованого Криму та колишню депутатку Держдуми – заступницею голови організації «Росспівробітництво», декларованою метою якої є співпраця з російськими громадами за кордоном.

Відповідні укази Путін підписав у середу, 2 лютого.

Також Путін звільнив Поклонську з посади посла в острівній державі Кабо-Верде, розташованій в Атлантичному океані неподалік берегів Африки.

Чим саме займатиметься Поклонська в організації, яку очолює онук колишнього російського премʼєра Євгена Примакова, Євген Примаков-молодший, поки не відомо.

У розмові з агенцією ТАСС Поклонська сказала, що бачить своїм пріоритетом захист прав співвітчизників, зокрема, жителів України.

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Поклонська була призначена послом у Кабо-Верде у жовтні 2021 року, однак так і не розпочала виконання обовʼязків. У січні Поклонська заявила, що у неї «змінилися особисті обставини» і додала, що готова «на будь-яку посаду, де буде корисна державі».
За словами джерел у Кремлі, Поклонську через її поведінку та екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання адміністрація президента, владна партія «Єдина Росія», та російське керівництво анексованого Криму, від якого вона була обрана.
Наталія Поклонська народилася в Україні і до 2014 року була в цій країні прокурором. Після окупації Криму підтримала анексію і залишилася прокурором. У 2016 році була обрана до Держдуми за списком «Єдиної Росії». Влада України звинувачує її в державній зраді.

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