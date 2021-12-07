Апеляційний суд дозволив затримати Поклонську у справі про держзраду

Наталія Поклонська. Фото: "24 канал"

Київський апеляційний суд дозволив затримати колишню українську юристку Наталію Поклонську, яка зрадила присягу й була “прокурором Криму” після початку російської окупації.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба суду.

На запит прокурора суд скасував попередню ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 27 вересня. Тоді суд першої інстанції відхилив клопотання прокуратури.

“Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що Поклонська підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями про спроби повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, державну зраду, створення або участь у злочинній організації.

Поклонська, яка була нещодавно призначена посолкою РФ у Кабо-Верде, поки не коментувала рішення київського суду.

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