СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3510610 +8655
Летальні випадки:
88986 +467
Одужали:
3082619 +22878
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16119721 (+29943). Оновлено: 08:16 07.12.2021
Home / Україна / Межа закону / Апеляційний суд дозволив затримати Поклонську у справі про держзраду

Апеляційний суд дозволив затримати Поклонську у справі про держзраду

07/12/2021 15:54

Київський апеляційний суд дозволив затримати колишню українську юристку Наталію Поклонську, яка зрадила присягу й була “прокурором Криму” після початку російської окупації.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба суду.

На запит прокурора суд скасував попередню ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 27 вересня. Тоді суд першої інстанції відхилив клопотання прокуратури.

“Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що Поклонська підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями про спроби повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, державну зраду, створення або участь у злочинній організації.

Поклонська, яка була нещодавно призначена посолкою РФ у Кабо-Верде, поки не коментувала рішення київського суду.

Читайте також:
Кабо-Верде екстрадувало дипломата за запитом США. Чи буде видача Поклонської Україні?

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Апеляційний суд дозволив затримати Поклонську у справі про держзраду

Київський апеляційний суд дозволив затримати колишню українську юристку Наталію Поклонську, яка зрадила присягу й була “прокурором Криму” після початку російської окупації. Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse