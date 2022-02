Норвегія вперше підняла винищувачі F-35, щоби перехопити російський літак

Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 на перехоплення російських літаків в рамках місії НАТО Quick Response Alert.

Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Норвегії у Twitter в четвер, 3 лютого.

Винищувачі підняли у середу з авіабази Евенес на Крайній Півночі для перехоплення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (за класифікацією НАТО: “Mainstay”).

This morning, Norwegian F-35s carried out their first QRA mission from Evenes Air Base, identifying a Russian aircraft (NATO name: "Mainstay") operating in the High North. This demonstrates that the F-35 works in its new role", says Air Force chief Rolf Folland. #WeAreNATO pic.twitter.com/bHBNew6Mp2

— Forsvaret (@Forsvaret_no) February 2, 2022