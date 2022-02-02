СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / Світ / Європа / Британські винищувачі перехопили чотири російські бомбардувальники, – ЗМІ

Британські винищувачі перехопили чотири російські бомбардувальники, – ЗМІ

02/02/2022 19:31

Чотири російські бомбардувальники вдень 2 лютого наблизилися до повітряного простору Великої Британії.

Про це повідомляє агентство Reuters у твітері.

“Британія перехопила та супроводжувала чотири російські бомбардувальники, які наближалися до її зони інтересів, заявив речник Королівських Військово-повітряних сил”, – ідеться в повідомленні ЗМІ.

Кількома годинами раніше британське міністерство оборони повідомило, що “винищувачі швидкого реагування Typhoon… були підняті в повітря проти невідомих літаків, які наближаються до зони інтересів Великої Британії”.

Телекомпанія Sky News повідомляла, що літаки були виявлені на північ від Шотландії.
Російські військові літаки часто не передають транспондерний код із зазначенням свого положення та висоти, не подають план польоту або не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, створюючи потенційний ризик для цивільних авіалайнерів.

Читайте також:
Російські бомбардувальники тепер регулярно моніторитимуть кордони Білорусі, – МО РБ

Унікальних переглядів: 258
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

2UP, Trident чи УПА: читачі “Новинарні” придумали назви для союзу України, Британії й Польщі

Читачі фейсбук-сторінки “Новинарні” запропонували десятки варіантів назви для військово-політичного альянсу України, Великої Британії та Польщі, що був заанонсований цього тижня. Свої варіанти вони залишали в коментарях на заклик видання....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse