На фронті нарахували чотири обстріли, ЗСУ – без втрат

Ілюстративне фото

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил в четвер, 3 лютого.

“Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду “Гнутове”, що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17″, – інформують у штабі.

Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:

Удар безпілотника по КПВВ Гнутове – як врятувався український прикордонник. ВІДЕО