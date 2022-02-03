На фронті нарахували чотири обстріли, ЗСУ – без втрат

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил в четвер, 3 лютого.
“Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду “Гнутове”, що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17″, – інформують у штабі.
Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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