Швеція надає Україні понад 5 млн доларів допомоги

Швеція спільно з Великобританією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для зміцнення стійкості України в охопленому конфліктом південно-східному регіоні. Уряд Швеції виділив 50 млн шведських крон (5,4 млн доларів, – Н.), які будуть надані протягом наступних трьох років.
Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції в середу, 2 лютого.
“Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України, сприяючи поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку”, – заявила міністр з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс.
Фонд доповнює допомогу ООН, будучи більш гнучким, схильним до ризику і чуйно реагує на події на місцях.
У грудні 2021 року уряд Швеції прийняв стратегію сприяння регіональним реформам у Східній Європі на період 2021-2027 років із загальним обсягом фінансування 6,6 млрд Шведських крон (705 млн доларів, – ред.).
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