“Слуги” в Раді створили ТСК за розслідування “здачі” Криму. Голова – Богуцька

Єлизавета Богуцька. Фото з ФБ

Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим.

Як передає “Новинарня“, на засіданні у вівторок, 1 лютого, проєкт №4657 підтримали 229 народних депутатів.

Постанову ініціювали “слуги народу”, а представляла – ініціаторка Єлізавета Богуцька, колишня кримчанка.

До складу комісії увійшли вісім нардепів від “СН” (Богуцька, Ясько, Герус, Кравчук, Яременко, Безгін, Потураєв, Марченко) та один – від “Батьківщини” (Немиря). Головою визначили Богуцьку.

Голоси “за” дали фракції “Слуга народу” (176), “Батьківщина” (15), “Довіра” (11), “Голос” (10 – члени об’єднання “Справедливість”), “За майбутнє” (9), позафракційні (8).

Представники “Європейської солідарності” відмовилися голосувати за таку ТСК, заявивши, що дане питання можуть розслідувати правоохоронні органи, тоді як парламентські тимчасові слідчі комісії – це інструмент опозиції. Натомість, на думку депутатки Вікторії Сюмар, влада підтримує ТСК для посилення тиску на опозицію.

Нагадаємо, з травня 2021 року в парламенті діє ТСК “з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України” (голова – Мар’яна Безугла).

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