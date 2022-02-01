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Три запитання щодо дивного виступу президента про реформу ЗСУ, – Рахманін

01/02/2022 11:59

Сергій Рахманін
народний депутат України (фракція “Голос”), член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Тимчасової спеціальної комісїї ВР з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України  

(FB)

Пафосний виступ президента в тій частині, котра стосувалася Збройних сил, залишив більше питань, аніж відповідей.

Безумовно, треба дивитися текст розрекламованого указу, який, сподіваюсь незабаром з’явиться.

Але вже можна говорити про низку дивних речей.

1. Чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом, парламентом, а не президентом. А саме збільшення має бути чітко прораховане, з урахуванням реальних завдань, котрі стоять перед військовими. І спираючись на реальні фінансові можливості держави.

2. Зеленський згадав трирічний термін своїх безпекових “реформ”. Чи означає це, що він впевнений у своєму перебуванні на посаді Верховного через три роки?

3. Перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їх збільшення. У таких випадках військових меншає, але вони стають краще навченими, ліпше озброєними й мають отримувати суттєво більше.

Держава нині не здатна повноцінно утримувати навіть наявну армію, не здатна укомплектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби в озброєнні більше, ніж на 20%.

Хто це гаранту писав? І з ким він радився??

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