У ЗСУ створять додаткові 20 бригад, – Зеленський

Ілюстративне фото. Військові 93-ї бригади ЗСУ на полігоні Широкий Лан. Фото МОУ

У Збройних силах України створять додаткові 20 бригад, а чисельність українського війська протягом наступних трьох років планують збільшити на 100 тисяч осіб.

Про це заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради України у вівторок, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський.

Глава держави також підписав указ президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби.

“[Указом передбачено] …збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України”, – заявив Зеленський.

Водночас учасник бойових дій, депутат від фракції “Голос” Андрій Шараськін заявив із трибуни, що чисельність ЗСУ уповноважена збільшувати лише Верховна Рада та що наразі в ЗСУ існує значний некомплект навіть при штатній чисельності 261 тис. осіб.

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