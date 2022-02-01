У ЗСУ створять додаткові 20 бригад, – Зеленський

У Збройних силах України створять додаткові 20 бригад, а чисельність українського війська протягом наступних трьох років планують збільшити на 100 тисяч осіб.
Про це заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради України у вівторок, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський.
Глава держави також підписав указ президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби.
“[Указом передбачено] …збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України”, – заявив Зеленський.
Водночас учасник бойових дій, депутат від фракції “Голос” Андрій Шараськін заявив із трибуни, що чисельність ЗСУ уповноважена збільшувати лише Верховна Рада та що наразі в ЗСУ існує значний некомплект навіть при штатній чисельності 261 тис. осіб.
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