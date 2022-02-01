Росія застосовує у переговорах із Заходом стару радянську тактику, – прем’єрка Естонії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Фото: Pendect

Якщо західні союзники хочуть перемогти президента Російської Федерації Володимира Путіна, то їм потрібне “”стратегічне терпіння”.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв’ю американському виданню Politico.

“Вони використовують стару радянську тактику переговорів. По-перше, вимагай максимум, вимагай того, що тобі ніколи не належало. Потім, по-друге, ультиматуми. І третє: вони не поступаються жодним сантиметром у переговорах, тому що на Заході завжди знайдуться люди, які домовляться і дадуть вам те, чого у вас раніше не було”, – сказала Каллас.

“Вони попросили НАТО повернутися до своїх кордонів 1997 року. Ну, це обурливо. Це означає, що половина членів не повинна бути в Альянсі”, – додала прем’єрка.

Каллас бачить небезпеку в тому, що західні лідери прагнуть поговорити з Путіним і навіть зустрітися з ним у ці дні.

“Ми повинні бути обережними з повідомленнями, які видають різні лідери, коли розмовляють з Путіним. Поки що єдність НАТО збереглася, і це стало негативним сюрпризом для Росії”, – сказала вона.

“Є різниця між діалогом і переговорами. І, знаєте, такий діалог означає, що Росія не йде з-за столу, що вже добре, тому що якщо вони підуть з-за столу, вони можуть ще більше загострити ситуацію”, – сказала Каллас.

Водночас вона наголосила, що не діалог не означає, наприклад, запросити Путіна на обід до 27 глав держав і урядів ЄС.

“Я не проти вести діалог. Я дійсно була проти проведення саміту на високому рівні, тому що ми як Європейський Союз домовилися, що якщо Росія не поверне Крим, ми не будемо проводити саміти високого рівня з Росією. Мета Росії – отримати домовленості, але вони не мають наміру дотримуватися угоди, якщо поглянути на угоди, які вони уклали”, – сказала Каллас.

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