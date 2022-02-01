СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4095263 +30768
Летальні випадки:
100395 +192
Одужали:
3631580 +8835
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18113574 (+67886). Оновлено: 08:25 01.02.2022
Home / Світ / Європа / Росія застосовує у переговорах із Заходом стару радянську тактику, – прем’єрка Естонії

Росія застосовує у переговорах із Заходом стару радянську тактику, – прем’єрка Естонії

01/02/2022 18:55

Якщо західні союзники хочуть перемогти президента Російської Федерації Володимира Путіна, то їм потрібне “”стратегічне терпіння”.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв’ю американському виданню Politico.

“Вони використовують стару радянську тактику переговорів. По-перше, вимагай максимум, вимагай того, що тобі ніколи не належало. Потім, по-друге, ультиматуми. І третє: вони не поступаються жодним сантиметром у переговорах, тому що на Заході завжди знайдуться люди, які домовляться і дадуть вам те, чого у вас раніше не було”, – сказала Каллас.

“Вони попросили НАТО повернутися до своїх кордонів 1997 року. Ну, це обурливо. Це означає, що половина членів не повинна бути в Альянсі”, – додала прем’єрка.

Каллас бачить небезпеку в тому, що західні лідери прагнуть поговорити з Путіним і навіть зустрітися з ним у ці дні.

“Ми повинні бути обережними з повідомленнями, які видають різні лідери, коли розмовляють з Путіним. Поки що єдність НАТО збереглася, і це стало негативним сюрпризом для Росії”, – сказала вона.

“Є різниця між діалогом і переговорами. І, знаєте, такий діалог означає, що Росія не йде з-за столу, що вже добре, тому що якщо вони підуть з-за столу, вони можуть ще більше загострити ситуацію”, – сказала Каллас.

Водночас вона наголосила, що не діалог не означає, наприклад, запросити Путіна на обід до 27 глав держав і урядів ЄС.

“Я не проти вести діалог. Я дійсно була проти проведення саміту на високому рівні, тому що ми як Європейський Союз домовилися, що якщо Росія не поверне Крим, ми не будемо проводити саміти високого рівня з Росією. Мета Росії – отримати домовленості, але вони не мають наміру дотримуватися угоди, якщо поглянути на угоди, які вони уклали”, – сказала Каллас.

Читайте також:
Німеччина не дає Естонії дозволу на поставку Україні 122-мм гаубиць. Чому так

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Джонсон у Києві заявив, що вторгнення в Україну стало би поразкою Путіна

У Києві прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало би поразкою президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив на спільній президентом Володимиром...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse