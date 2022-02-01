Раді забракло голосів для денонсації угоди про спільні “антитерористичні” заходи з Росією

Верховній Раді забракло голосів, щоб денонсувати угоду про проведення спільних антитерористичних заходів із державами СНД, зокрема і з країною-агресором – Росією.

Як передає “Новинарня“, на засіданні у вівторок, 1 лютого, проєкт закону “Про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав” (№0064) підтримали 223 народні депутати. Тоді як для ухвалення рішення потрібно щонайменше 226 голосів.

Варто наголосити, що проєкт підтримала українська опозиція – “ЄС”, “Батьківщина”, “Голос”. Її представники висловлювали здивування з приводу того, що на восьмому році війни з РФ діє закон про спільні “антитерористичні навчання” з “найбільшим терористом у світі”.

Однак денонсація зірвалася через пасивність фракції монобільшості: “Слуга народу” дала 158 голосів “за” (із 242 депутатів).

“Європейська солідарність” – 18 “за” (із 27), “Голос” – 16 (із 20), “Батьківщина” – 12 (із 25), позафракційні – 11 (із 24), “Довіра” – 6 (із 20), “За майбутнє” – 2 (із 21).

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