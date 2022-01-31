У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї

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У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу та демократію) та опозиційній Партії праці (PvdA) висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання RTL Niews.

Як відомо, Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.

Депутат від VVD Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями – “що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України”.

Сам Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Депутатка Каті Пірі з Партії праці вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

При цьому і провладна, і опозиційна політсили наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

“Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)”, – написав Брекельманс у своєму Twitter.

In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne. Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6 — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022

Візит прем’єра та глави МЗС Нідерландів до України очікується найближчим часом, але конкретні дати ще не відомі.

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