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Резніков пояснив, як боротиметься з “паперовою армією” та запускатиме цифровізацію процесів у ЗС

31/01/2022 20:52

Міністр оборони України Олексій Резніков спробує боротися із забюрократизованими процесами в українському війську, прибравши “українську паперову армію”.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню “Лівий берег”, котре опубліковане у понеділок, 31 січня.

“Щодо “паперової армії”, ми дійсно з цим розбираємося. Є приклади певної старорадянщини, яку ми приберемо, але є й питання обліку, який командир усе одно зобов’язаний вести, щоб потім звітувати про списання набоїв, палива, речового майна тощо. На жаль, в армії не всі такі чесні. Багато в кого в крові є бажання щось потягнути або перепродати. Тому відповідальна особа має прозвітувати, бо навіщо потім ті прокурори і пояснення, де все пропало. Ми шукаємо баланс: як залишити облік, але зменшити паперовий обіг. Мій заступник Олег Гайдук отримав завдання активно взаємодіяти з офісом віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова, його міністерством для максимальної цифровізації обліку”, – сказав міністр.

Резніков також пояснив, що мріє про запровадження у ЗС “персональної захищеної картки військового”, де зазначатиметься в тому числі обіг майна, яке йому видано, зброя, і одночасно вона буде перепусткою.

“Буде можливість в електронному режимі списувати й обліковувати. Ми мінімізуємо стоси паперів, які мають вести командири, але, певно, якісь речі залишаться. У заступника «по цифрі» два головних завдання – зменшення цієї “УПА” (української паперової армії) та вирішення питання АСУ (автоматизованої системи управління – Н.), – резюмував міністр.

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