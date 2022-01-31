Міністр оборони прокоментував купівлю корветів для потреб ВМСУ

Ілюстративне фото. Будівництво корвету класу ADA для ВМСУ. Фото: пресцентр ВМС ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував купівлю корветів для потреб ВМСУ, назвавши це “стратегічною, свідомою дією”.

Таку думку міністр висловив у інтерв’ю виданню “Лівий берег”, котре опубліковане у понеділок, 31 січня.

Так, журналіст запитав главу МОУ про те, як пояснити рішення про купівлю двох корветів його попередником – Андрієм Тараном.

“Очевидно, що це не найбільш нагальне, необхідне Збройним силам, враховуючи, що безпекову ситуацію в Чорноморському басейні вони не змінять. А ціна питання – щонайменше пів мільярда доларів. Це колосальні гроші для України”, – висловився журналіст.

На що Резніков відповів:

“По-перше, у нас є концепція розвитку флоту, який ми сьогодні фактично розвиваємо з нуля з урахуванням суден, які вийшли з Криму. У нас є два водні басейни – Чорне і Азовське моря. І ми маємо забезпечити, щоб Україна могла без обмежень торгувати і вивозити зерно, метал та інші товари через Босфор і Дарданелли кораблями. А для цього потрібно забезпечити свободу судноплавства. Зробити це ми можемо лише за наявності потужного флоту. Флот – це, безперечно, дорога інвестиція. Але ми маємо вкластися в розбудову флоту. Шкода, що цього не робили у 2014-му, 2010-му чи з 2004-го навіть, але ми почали. Є концепція, розроблена командуванням Військово-морського флоту, погоджена і затверджена на РНБО. Тому програма ця реалізується. І це не тільки корвети, а й катери. Щось ми отримуємо як допомогу від Сполучених Штатів, як, наприклад, Island”, – сказав міністр.

Він нагадав, що у Туреччині наразі будується один корвет.

“І це стратегічна, свідома дія. Туреччина є країною, що також знаходиться в Чорному морі. Їй належить власне Босфор. І не забувайте про “Байрактари”. Ми маємо безпрецедентно дружні стосунки з Туреччиною. Ви знаєте про план будівництва заводу з виробництва “Байрактарів” і навчального центру. Навчання – це буде моя відповідальність як міністра оборони. А завод – Павла Рябікіна як міністра стратегічних промисловостей. Тому будівництво корвета на турецьких корабельнях – це елемент великої співдружності. Оскільки у випадку з “Байрактаром” з нами безпрецедентно поділилися технологіями, яких ніхто у світі не отримав би”, – резюмував міністр.

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