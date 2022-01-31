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Гранатомети, тротил, гранати: СБУ заявляє про виявлені схрони зброї на Луганщині

31/01/2022 11:44

Співробітники Служби безпеки України виявили схрони бойовиків поблизу лінії розмежування на Луганщині, вилучивши майже 19 кг тротилу і значний арсенал боєприпасів.

Про це в понеділок, 31 січня, повідомляє пресслужба управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, звітуючи про “комплексні заходи щодо запобігання диверсійним загрозам і незаконному витоку зброї та боєприпасів із району проведення ООС”.

“У Луганській області встановлено місцезнаходження ще кількох ворожих тайників зі зброєю та боєприпасами.
Один із них днями оперативники викрили у Щастинському районі неподалік від лінії розмежування. Зловмисники облаштували його в яру поблизу автотраси регіонального значення”, – розповіли в спецслужбі.

Правоохоронці вилучили із схрону:
🔹 гранатомет РПГ-7;
🔹 4 мінометні міни 82 мм;
🔹 протитанкову гранату ПГ-7;
🔹 32 гранати РГД-5;
🔹 10 протипіхотних гранат РГН;
🔹 майже 19 кг тротилу.

За версією оперативників, схрон закладено кілька місяців тому ворожою диверсійною групою.

Вилучені засоби ураження було знищено силами саперного підрозділу ЗСУ.

Інший схрон знайдено неподалік селища Біловодськ Старобільського району (це за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування).

У лісосмузі під шаром ґрунту зберігалися:
🔹 гранатомет РПГ-22;
🔹 9 ручних гранат різних модифікацій;
🔹 9 снарядів для зенітної установки ЗУ-23;

Дещо раніше, на початку року, співробітники СБУ виявили у лісосмузі в районі Біловодська схрон, у якому зберігалося 39 гранатометних пострілів ВОГ-17, ідеться в повідомленні.

У ході оперативних заходів у мешканця цього ж населеного пункту вилучено саморобний пістолет для відстрілу патронів калібру 5,4 мм та боєприпаси до нього.

Тривають оперативні та слідчі дії щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів.

Заходи з викриття нелегальних арсеналів проводилися спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

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