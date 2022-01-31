До складу армійської авіації ЗСУ повернуть 15 вертольотів з оренди

Вертоліт Ми-8МТВ-1 компанії «Українські вертольоти». 2021 рік. Фото: Цензор.НЕТ

До складу армійської авіації Збройних сил України мають повернути 15 українських вертольотів Ми-8МТВ-1.

Договір оренди повітряних суден армійської авіації № 01/2003-06 з авіакомпанією “Українські вертольоти” припинено, передає “Армія.Інформ”.

Авіаційні машини 20 років перебували в оренді у компанії “Українські вертольоти”.

За даними українського щотижневика “Військовий кур’єр” у листопаді 2021 року підприємство ініціювало судові позови до Міністерства оборони, аби заблокувати процес повернення вертольотів.

Поки йде суд повернути вертольоти буде неможливо, а слухання можуть тривати й кілька років.

У 2003 році Міністерство оборони вирішило укласти договір з приватною компанією, яка запропонувала взяти в оренду військові вертольоти, нагадує “Мілітарний”.

Компанія “Українські вертольоти” орендувала у Міноборони 16 бортів. Тоді за користування машинами військові запросили невелику суму, але при цьому компанія-орендар повинна була зробити капітальний ремонт суден.

Ця сама символічна плата становила за один борт – 30 тисяч гривень у місяць. Окрім, 16 вертольотів, що було орендовано у Міноборони, підприємство взяло в оренду ще 12 суден у Міністерства внутрішніх справ.

До складу повітряного флоту авіакомпанії входять 28 багатоцільових вертольотів Ми-8МТВ-1, у тому числі 6 унікальних вертольотів, створених на базі Ми-8МТВ-1, здатних виконувати різноманітні роботи.

Акціонерами компанії є дві фізичні особи. 39% акцій належить гендиректорові Володимиру Ткаченку. 61% – його дружині Олександрі Ткаченко.

У 2006 році «Українські вертольоти» отримали статус офіційного перевізника Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої продовольчої програми та Міжнародного комітету Червоного хреста.

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