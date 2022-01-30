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У центрі Києва масово подякували друзям по НАТО за військову допомогу

30/01/2022 19:09

Близько двох сотень активістів у центрі Києва влаштували акцію #ThanksFriends, щоб висловити свою подяку громадянам країн, які підтримують Україну та надають зброю на тлі зростання загрози російського вторгнення.

Про це повідомив “Укрінформ” у неділю, 30 січня.

Так, люди на Майдані Незалежності розгорнули плакат з надписом #ThanksFriends, плакати з написами “дякую” різними мовами та підняли прапори країн, які допомагають з озброєнням Україні – США, Великої Британії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.

“Головна мета заходу — це подякувати нашим союзникам. Ми хочемо, щоб їх влада та громадяни розуміли, що ми вдячні за допомогу, яку вони надають, та розуміємо її важливість. Ці люди, які сьогодні сюди приходять, вони приходять добровільно та з однією метою – висловити свою вдячність”, – розповів один з організаторів заходу, лідер партії “Демократична сокира” Юрій Гудименко.

Подяка стосується насамперед протитанкових комплексів Javelin та ракет до них, стрілецької зброї, протитанкових гранатометів NLAW, турецьких ударних безпілотників “Байрактар”, переносного зенітно-ракетного комплексу “Стінгер” тощо.

“Очікуємо, що громадяни країн-союзників побачать цю акцію і будуть підтримувати свою владу в намаганні ще більше озброїти Україну”, – сказав Гудименко.

Як повідомляла “Новинарня“, 28 січня в Бориспіль прибув четвертий літак США із 81 тонною додаткової військової допомоги для української армії.

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