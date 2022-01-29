РФ накопичує запаси крові у військових шпиталях біля кордону з Україною – Reuters

Росія накопичує запаси крові для переливання у госпіталях військ, що стоять поблизу українських кордонів.
Про це з посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомляє Reuters.
Джерела інформагенції стверджують, що накопичення запасів крові у шпиталях російських військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії в Україну. Ці запаси крові, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.
Раніше у Пентагоні повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів. Але інформація про накопичення запасів крові є новою.
За словами двох згаданих джерел Reuters, американська розвідка зафіксувала транспортування запасів крові Росією в останні кілька тижнів.
Міністерство оборони РФ не відповіло на письмовий запит міжнародних журналістів стосовно цієї інформації.
Ані речниця Білого дому, ані представники Пентагону також не підтвердили й не спростували твердження неназваних посадовців.
Раніше американське видання The Wall Street Journal із посиланнями на джерела у розвідці США повідомило, що Росія підвезла до кордонів України медичні батальйони.
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