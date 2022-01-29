РФ накопичує запаси крові у військових шпиталях біля кордону з Україною – Reuters

Російська військова техніка на одному з полігонів поблизу українського кордону. Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Росія накопичує запаси крові для переливання у госпіталях військ, що стоять поблизу українських кордонів.

Про це з посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомляє Reuters.

Джерела інформагенції стверджують, що накопичення запасів крові у шпиталях російських військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії в Україну. Ці запаси крові, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.

Раніше у Пентагоні повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів. Але інформація про накопичення запасів крові є новою.

На думку американського експерта генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса, ця новина не є остаточним доказом неминучості російського вторгнення. Але починати повномасштабне вторгнення без необхідних запасів крові командування військ РФ не почало б, вважає Ходжес.

За словами двох згаданих джерел Reuters, американська розвідка зафіксувала транспортування запасів крові Росією в останні кілька тижнів.

Міністерство оборони РФ не відповіло на письмовий запит міжнародних журналістів стосовно цієї інформації.

Ані речниця Білого дому, ані представники Пентагону також не підтвердили й не спростували твердження неназваних посадовців.

Раніше американське видання The Wall Street Journal із посиланнями на джерела у розвідці США повідомило, що Росія підвезла до кордонів України медичні батальйони.

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