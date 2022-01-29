Білорусь може виступити проти України у випадку наступу РФ, – Politico

ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО: INTELLINEWS.COM

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про готовність Білорусі виступити на боці союзної Росії, “якщо на неї нападуть”.

Про це 28 січня повідомило європейське видання Politico.

Враховуючи те, що Росія накопичує війська на українському кордоні та може використати найменший привід, аби захопити Україну, це може означати, що в разі повномасштабного російського нападу Білорусь направить свої війська проти України, зазначає видання.

Два батальйони зенітно-ракетних комплексів С-400, винищувачі Су-35 і ракетний комплекс “Панцир”, за даними міноборони РФ, перебувають у Білорусі нібито для спільних навчань, запланованих на лютий.

Сполучені Штати видають все більш тривожні попередження про наміри Росії та уважно стежать за розгортанням у Білорусі.

“Вони [російські війська] проходять уздовж усього кордону з Білоруссю”, — сказав президент США Джо Байден журналістам на початку цього тижня.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив у четвер, що “десятки тисяч” російських військових “прибувають до Білорусі, яка мала би бути незалежною та суверенною країною. Таке розміщення дозволить Росії спрямовувати свої війська в різних напрямках”.

Білорусь та самопроголошений президент Лукашенко повністю залежать від Росії. Путін є одним із небагатьох союзників Лукашенка, який допоміг йому подолати масову хвилю протестів після фальсифікованих президентських виборів у 2020 році.

“Кремль використовує слабку позицію Лукашенка у своїх політичних цілях, аби розширити свій вплив. Наразі Лукашенко слабший, ніж будь-коли”, — сказала в коментарі Politico лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.

Вона додала, що Лукашенко хоче довести свою лояльність Путіну, дозволивши ввести російські війська до Білорусі.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі продовжує повторювати російські пропагандистські тези про те, що Захід, зокрема Польща та Литва, хочуть напасти на Білорусь.

“Пропаганда докладає великих зусиль, аби залякати білорусів, але ніхто не сприймає слова Лукашенка всерйоз”, – зазначила Тихановська.

Незважаючи на занепокоєння щодо намірів Путіна, які, за словами Байдена, “дещо подібні на гадання на кавовій гущі”, Лукашенко наполягав, що не хоче війни проти України. Він сказав, що Захід начебто прагне “втопити в крові російсько-українське братство, наше слов’янське братство. Але ми повернемо Україну в лоно слов’ян. Ми обов’язково це зробимо”.

Як інформувала “Новинарня“, на Різдво невизнаний президент Білорусі також заявляв, що хоче повернути Україну “в лоно справжньої віри”.

підготував: Владислав Крамаренко

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