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Україні треба $5 млрд на стабілізацію економіки, – президент

28/01/2022 19:31

Для стабілізації української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції для іноземних ЗМІ в п’ятницю, 28 січня.

Водночас Зеленський підкреслив, що, коли йдеться про підтримку країн-партнерів, питання полягає передусім у фінансових гарантіях та “правильних сигналах”.

“Для стабілізації нашої економіки ми витратимо біля 4-5 млрд доларів – я на меншу цифру і не розраховую. Саме така сума нам буде потрібна”, – заявив президент, якого цитує “Економічна правда”.

Він наголосив, що у питанні інвестицій або фінансових гарантій з боку тієї чи іншої держави йдеться не стільки про суму, скільки про впевненість цих країн в стійкості економіки України.

Серед країн, які вже висловили свою підтримку – країни Євросоюзу, що планують виділити Україні 1,2 млрд євро допомоги з огляду на можливу ескалацію з боку РФ. Також – Канада, що запропонувала 120 млн доларів кредиту, ведуться перемовини зі США, Францією.

Крім того, Зеленський заявив, що очікує “наближення тих чи інших траншів” в межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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