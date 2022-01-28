СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3980610 +34408
Летальні випадки:
99882 +144
Одужали:
3608094 +6142
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17848132 (+91934). Оновлено: 08:15 28.01.2022
Home / Україна / Межа закону / СБУ опублікувала докази планування російським агентом терактів в Одесі. ВІДЕО

СБУ опублікувала докази планування російським агентом терактів в Одесі. ВІДЕО

28/01/2022 11:42

Служба безпеки України докази протиправної діяльності агента військової розвідки Російської Федерації, який планував низку терактів в Одесі.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує пресцентр СБУ.

Раніше зловмисника затримали під час вербування виконавця для майбутніх злочинів.

На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем.

Зокрема, мова йде про понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу; підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі операції Об’єднаних сил; щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета; стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Сьогодні зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді і бігав по столах

Унікальних переглядів: 100
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Російські війська в Білорусі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударні групи, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що російські війська у Білорусі є загрозою радше Мінську. Як передає “Укрінформ” у п’ятницю, 28 січня, про це глава МОУ заявив під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse