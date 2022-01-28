СБУ опублікувала докази планування російським агентом терактів в Одесі. ВІДЕО

Служба безпеки України докази протиправної діяльності агента військової розвідки Російської Федерації, який планував низку терактів в Одесі.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує пресцентр СБУ.

Раніше зловмисника затримали під час вербування виконавця для майбутніх злочинів.

На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем.

Зокрема, мова йде про понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу; підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі операції Об’єднаних сил; щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета; стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Сьогодні зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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