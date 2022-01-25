Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді і бігав по столах

Фото: Думская

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Народний депутат України Артем Дмитрук, який нещодавно залишив президентську партію “Слуга народу”, влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

Інцидент стався у вівторок, 25 січня, пише одеське видання “Думская”

Так, Дмитрук намагався прорватися на засідання, де розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби “Аркадія”.

За допомогою групи підтримки він пройшов до зали на другому поверсі, де почав бігати по столах і ламати меблі.

Повідомляється, що через дії нардепа травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міськради та муніципальної безпеки.

Наразі на місці працює поліція. До мерії нікого не пускають.

Згодом Дмитрук повідомив у соцмережі, що йому вдалося прорватися на засідання комісії і “зупинити безпредел”, незважаючи на спротив “Муніципальної варти”.

Артем Дмитрук був обраний до Верховної Ради як мажоритарник від 133-го виборчого округу (Одеса) від партії “Слуга народу”. Надалі він вийшов із фракції та приєднався до “Команди Разумкова”.

Як відомо, Дмитрук має проросійські погляди. 2 травня 2020 року він покладав квіти до одеського Будинку профспілок, а 9 травня – брав участь в автопробігу, організованому Партією Шарія на честь Дня Перемоги.

Він закінчив юридичний коледж Національного університету “Одеська юридична академія” (“Правознавство”). Керівник спортивного клубу, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Багаторазовий переможець і призер турнірів із пауерліфтингу, самбо, рукопашного бою, кросфіту та панкратіону. Має титули чемпіона України.

Був членом ГО “Ілля Муромець”, співзасновником ГО “Я одесит – мені не все одно”.

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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