Родичі загиблих в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом готують мільйонні позови до держави

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Родичі військовослужбовців, які загинули під час аварії літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області у 2020 році, мають намір подати позови щодо компенсації моральної шкоди.

Про плани родичів повідомив “Суспільному” в п’ятницю, 28 січня, адвокат Віталій Погосян, який представляє інтереси 28 потерпілих.

Він уточнив, що кожен із них вимагає по 1 мільйону гривень, загальна сума позовів — 28 мільйонів.

За словами Погосяна, він уже підготував 28 цивільних позовів до Міністерства оборони, Держказначейства та військової частини, на базі якої проводився навчально-тренувальний політ.

“Якщо держава не забезпечила право на життя, як це було в нашому випадку, це вже є порушенням ст. 2 Європейської конвенції з прав людини. Ми виходили з того, що держава мала забезпечити безпеку польоту, тому судимося з державою. І вимагаємо компенсації моральної шкоди від держави за те, що вона не забезпечила право на життя загиблих хлопців”, — пояснив адвокат позицію позивачів.

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Як інформувала “Новинарня“, ввечері 25 вересня 2020 року, близько 20:45, при виконанні планового навчального польоту біля міста Чугуїв під час заходу на посадку сталася катастрофа літака Ан-26Ш зі складу навчальної авіаційної бригади Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. На борту перебували сім членів екіпажу, включно з офіцерами, та 20 курсантів ХНУПС.

Літак розбився поруч із автодорогою та загорівся, 26 людей загинули.

При цьому двоє курсантів встигли вибратися з охопленого полум’ям літака. Одного з них – В’ячеслава Золочевського – у стані середньої тяжкості доправили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків). Загрози його життю не було.

Другого курсанта, який отримав опіки близько 90% поверхні тіла, намагалися врятувати медики опікового центру Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Проте вранці 26 вересня він помер.

Державну комісію з розслідування причин катастрофи очолив віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, заступник голови – міністр оборони Андрій Таран.

За фактом падіння літака ДБР розпочало кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу й тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

18 грудня 2020 року Державне бюро розслідувань вручило підозри у справі про катастрофу Ан-26. Командувачу Повітряних сил ЗСУ Дроздову оголосили підозру у службовому недбальстві. Колишньому командиру військової частини А-4104 полковнику В’ячеславу Глазунову та керівнику польотів військової частини підполковнику Олександру Жуку – в порушенні правил польотів.

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