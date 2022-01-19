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Суд призначив підготовче засідання у справі катастрофи Ан-26 на Харківщині

19/01/2022 21:27

У справі про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом, в якій загинули 26 військовослужбовців, призначили підготовче засідання.

Про це повідомили в пресслужбі Чугуївського міського суду в середу, 19 січня.

Зазначається, що до Чугуївського міського суду Харківської області 17 січня від Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об`єднаних сил надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженню за обвинуваченням осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416, ч. 3 ст.425 КК України.

“За допомогою автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3» справа авторозподілена судді Золотоверхій. Ухвалою судді від 18 січня призначено підготовче судове засідання на 10.00 годину 28 січня”, – цитує пресслужбу суду “Укрінформ”.

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Як інформувала “Новинарня“, ввечері 25 вересня 2020 року, близько 20:45, при виконанні планового навчального польоту  біля міста Чугуїв під час заходу на посадку сталася катастрофа літака Ан-26Ш зі складу навчальної авіаційної бригади Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. На борту перебували сім членів екіпажу, включно з офіцерами, та 20 курсантів ХНУПС.

Літак розбився поруч із автодорогою та загорівся, 26 людей загинули.

При цьому двоє курсантів встигли вибратися з охопленого полум’ям літака. Одного з них – В’ячеслава Золочевського – у стані середньої тяжкості доправили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків). Загрози його життю не було.

Другого курсанта, який отримав опіки близько 90% поверхні тіла, намагалися врятувати медики опікового центру Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Проте вранці 26 вересня він помер.

Державну комісію з розслідування причин катастрофи очолив віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, заступник голови – міністр оборони Андрій Таран.

За фактом падіння літака ДБР розпочало кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу й тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

18 грудня 2020 року Державне бюро розслідувань вручило підозри у справі про катастрофу Ан-26. Командувачу Повітряних сил ЗСУ Дроздову оголосили підозру у службовому недбальстві. Колишньому командиру військової частини А-4104 полковнику В’ячеславу Глазунову та керівнику польотів військової частини підполковнику Олександру Жуку – в порушенні правил польотів.

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Україна

Суд призначив підготовче засідання у справі катастрофи Ан-26 на Харківщині

У справі про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом, в якій загинули 26 військовослужбовців, призначили підготовче засідання. Про це повідомили в пресслужбі Чугуївського міського суду в середу, 19 січня. Зазначається, що...

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