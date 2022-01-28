Учені закликали українських політиків припинити взаємопоборювання й утворити Уряд національної єдності

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Президія Академії наук вищої школи України на засіданні 28 січня одностайно ухвалила звернення до президента, Верховної Ради України, всіх українських політиків із закликом до єднання в час зростання російської загрози.

Про це “Новинарні” повідомили в пресслужбі АН ВШУ – заснованої 1992 року громадської наукової організації, що об’єднує понад 400 провідних українських учених, професорів і докторів наук, які представляють усі галузі знань і працюють в усіх університетських центрах держави.

Учені констатували: “сьогодні над нашою Україною нависла найбільша небезпека впродовж її новітньої історії. Якщо в 2014 році Путін ще діяв з елементами імпровізації, то сьогодні, схоже, він уже має чіткий продуманий план остаточного знищення нашої держави й нашої нації. Протидіяти цьому плану можуть тільки самі українці”.

“Тому зараз абсолютно неприпустимою стає будь-яка самовбивча внутрішня боротьба українських політичних сил з прицілом на майбутні вибори. Адже за найгіршого розвитку подій ці вибори можуть просто не відбутися, а київського гауляйтера напряму призначатимуть у Кремлі”, – йдеться у зверненні.

“АН вищої школи України стоїть поза політикою. Але, усвідомлюючи, що за реалізації російського сценарію української науки й вищої освіти не буде так само, як і самої України, вона закликає українську владу й опозицію негайно припинити будь-яке взаємне поборювання. Час для нього прийде, коли гостроту небезпеки буде зменшено. Так само учені вимагають забезпечити дотримання норм верховенства права і рішуче припинити практику вибіркового правосуддя”, – сказано в повідомленні.

У своєму зверненні учені закликали президента і політичні партії, що стоять на державницьких позиціях, “негайно утворити Уряд Національної Єдності і наділити його всіма необхідними для відвернення загрози повноваженнями й ресурсами”.

“Саме так діяли відповідальні лідери в державах, над якими нависала смертельна загроза. Такий крок не лише вдихне впевненість в українське суспільство, але й дасть однозначний сигнал Путіну: будь-яка спроба масштабного вторгнення в Україну неминуче стане згубною для нього самого”, – ідеться у відозві.

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