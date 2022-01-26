СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3913809 +24321
Летальні випадки:
99584 +141
Одужали:
3596715 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17661202 (+79688). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Україна / Межа закону / За підрив трьох десантників 81-ї бригади під Новолуганським звинувачують ексначальника інженерної служби

За підрив трьох десантників 81-ї бригади під Новолуганським звинувачують ексначальника інженерної служби

26/01/2022 15:23

За фактом загибелі трьох військовослужбовців 81-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ судитимуть колишнього начальника інженерної служби, до суду вже скеровано обвинувальний акт.

Про це в середу, 26 січня, інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

“Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника інженерної служби однієї з військових частин на Донеччині за фактом недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2021 року колишній військовослужбовець через недбале ставлення до служби не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

“Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів, що внаслідок вибуху мін призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців”, – додали в пресслужбі прокуратури.

Санкція статті обвинувачення передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, що 14 лютого 2021 року троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Новолуганського на Донеччині.
Це десантники Олександр Войтенко, В’ячеслав Олексієнко, Дмитро Мироненко. 

Читайте також:
На Донеччині від підриву загинув старший солдат 25 опдбр Віталій Петренко

На Донеччині від підриву загинув офіцер 25 опдбр Ілля Супрун

Унікальних переглядів: 57
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нідерланди надають Україні €2,2 млн на проєкт про безпеку для жінок під час збройних конфліктів

В Україні стартує трирічний проєкт “Жінки, мир, безпека”, котрий скерований на локалізацію “Національного плану дій 1325 в Луганській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях документу Ради Безпеки ООН щодо забезпечення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse