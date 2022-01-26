За підрив трьох десантників 81-ї бригади під Новолуганським звинувачують ексначальника інженерної служби

Фото пресслужби прокуратури

За фактом загибелі трьох військовослужбовців 81-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ судитимуть колишнього начальника інженерної служби, до суду вже скеровано обвинувальний акт.

Про це в середу, 26 січня, інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

“Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника інженерної служби однієї з військових частин на Донеччині за фактом недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2021 року колишній військовослужбовець через недбале ставлення до служби не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

“Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів, що внаслідок вибуху мін призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців”, – додали в пресслужбі прокуратури.

Санкція статті обвинувачення передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, що 14 лютого 2021 року троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Новолуганського на Донеччині.

Це десантники Олександр Войтенко, В’ячеслав Олексієнко, Дмитро Мироненко.

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