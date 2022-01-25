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Зеленський пояснив, чому іноземні дипломати виїжджають з України

25/01/2022 21:32

Президент Володимир Зеленський назвав евакуацію іноземних дипломатів із України “тонкощами складної дипломатичної гри”.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав у зверненні, опублікованому ввечері у вівторок, 25 січня, на його сторінці у фейсбуці.

“Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів – ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом із партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою”, – заявив президент.

Нагадаємо, станом на 24 січня чотири держави – США, Велика Британія, Австралія та Німеччина  – офіційно повідомили про наміри евакуйовувати своїх дипломатів та членів їхніх родин з України.

Загалом на території України діють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

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Україна

Зеленський пояснив, чому іноземні дипломати виїжджають з України

Президент Володимир Зеленський назвав евакуацію іноземних дипломатів із України “тонкощами складної дипломатичної гри”. Як передає “Новинарня“, про це він сказав у зверненні, опублікованому ввечері у вівторок, 25 січня, на його сторінці...

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