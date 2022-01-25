Рада має намір надати державну підтримку українському книговиданню

Фото: "Новинарня"

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6287 “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження”.

Як передає “Новинарня“, за документ у вівторок, 25 січня, проголосували 277 народних депутатів.

Мета законопроєкту – зупинити падіння українського книжкового ринку, спричинене російською експансією та карантинними обмеженнями, і забезпечити його динамічне зростання.

“Руйнівний вплив Росії, карантинні обмеження і навала контрафакту призвели до обвального падіння тиражів книжок і масового закриття книгарень, яких у нас лишилося вдесятеро менше, ніж у сусідній Польщі. Але цей законопроєкт, який спільно внесли 64 депутати практично з усіх фракцій і груп, дає нам шанс не просто зупинити катастрофу, а створити потужній український книжковий ринок”, – наголосив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

Проєкт пропонує внести зміни до законів “Про видавничу справу” та “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” та запровадити державні субсидії для відшкодування витрат на оренду нерухомого майна спеціалізованим магазинам для торгівлі книгами.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, суб’єкти видавничої справи, які продаватимуть книжки українською мовою чи мовами ЄС та корінних народів України з використанням РРО у книгарнях, отримають гарантоване право на державну субсидію для відшкодування кваліфікаційних витрат на оренду приміщення.

Сума субсидії не може перевищувати вартості оренди, а також не може бути більшою, ніж 20% від суми доходу, отриманого від продажу книг у відповідній книгарні. Субсидія надаватиметься щокварталу, починаючи з першого кварталу 2023 року.

Законопроєкт також передбачає надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг на визначену законопроєктом суму (0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Такий сертифікат надаватиметься при отриманні свідоцтва про народження, а також при отриманні громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України.

Сертифікат може бути використаний виключно для придбання видань державною мовою у розповсюджувача видавничої продукції. Сертифікати видаватимуться з 1 січня 2023 року.

Завдяки цим механізмам число книгарень за п’ять років зросте в 4-5 разів, обсяг україномовного книжкового ринку – втричі, асортимент – удвічі, причому по всій країні читатимуть переважно українською мовою, відзначають автори проєкту в пояснювальній записці.

У розділі фінансово-економічного обґрунтування вказують, що сума видатків із держбюджету на надання субсидій книгарням у 2023 році становитиме від 52 до 86 млн грн.

Законопроєкт, розроблений представниками громадськості, влади, видавцями та книгорозповсюджувачами в рамках ініціативи “Українська книжкова революція”, зареєстрували у листопаді 2021 року 64 депутати від різних фракцій та груп на чолі з головою гуманітарного комітету парламенту, нардепом від “Слуги народу” Микитою Потураєвим.

Довідково

Ініціатива “Українська книжкова революція” започаткована у травні 2021 року організаціями “Простір свободи” та “Український світ”. Її мета – об’єднання зусиль громадськості, влади, письменників, видавців та книгорозповсюджувачів для становлення самодостатнього українського книжкового ринку.

Читайте також:

“Листи до Фроди” Олени Макарчук: книжка про стосунки і зради чоловіків, жінок, бійців АТО та не лише

Останній літогляд 2021: ветеранська проза від автора “Цуцика”, родинна сага від вчительки-“реперки”, Кайдаші проти зомбі та інші