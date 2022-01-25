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ЦВК зареєструвала 15 ініціативних груп з проведення референдуму

25/01/2022 16:16

Центральна виборча комісія за часу дії закону “Про всеукраїнський референдум” із квітня 2021 року зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів для проведення референдуму за народною ініціативою.

Про це у вівторок, 25 січня, передає “Укрінформ”.

Зазначається, що десять груп не надали жодного підпису, п’ять продовжують збір згідно зі встановленими законом строками.

“У період з дня набрання чинності ЗУ «Про всеукраїнський референдум» 11 квітня 2021 року до дня надання відповіді на інформаційний запит Центральна виборча комісія зареєструвала 15 ініціативних груп”, – додає пресслужба ЦВК.

Ініціативні групи були зареєстровані з таких питань:

  • чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавки до ціни видобутку не більше, ніж 30%;
  • чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?;
  • чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?;
  • чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?;
  • чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?;
  • чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?

Водночас у ЦВК поінформували, що з вказаних 15 груп 10 не подали до комісії в установлені строки жодного підпису громадян, які підтримують ініціативу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з відповідного питання й їх діяльність було припинено відповідно до закону, термін збору підписів чотирма групами триває до 6 березня, однієї — до 23 березня.

ЦВК за час дії закону відмовила в реєстрації 12 ініціативних груп у зв’язку з тим, що їх пропонувалося зареєструвати для збору підписів з питання, яке за змістом чи по суті збігалось із питанням, з якого ініціативну групу вже було зареєстровано, або було встановлено порушення вимог закону під час утворення відповідної групи.

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