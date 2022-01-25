ЦВК зареєструвала 15 ініціативних груп з проведення референдуму

Центральна виборча комісія за часу дії закону “Про всеукраїнський референдум” із квітня 2021 року зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів для проведення референдуму за народною ініціативою.
Про це у вівторок, 25 січня, передає “Укрінформ”.
Зазначається, що десять груп не надали жодного підпису, п’ять продовжують збір згідно зі встановленими законом строками.
“У період з дня набрання чинності ЗУ «Про всеукраїнський референдум» 11 квітня 2021 року до дня надання відповіді на інформаційний запит Центральна виборча комісія зареєструвала 15 ініціативних груп”, – додає пресслужба ЦВК.
Ініціативні групи були зареєстровані з таких питань:
Водночас у ЦВК поінформували, що з вказаних 15 груп 10 не подали до комісії в установлені строки жодного підпису громадян, які підтримують ініціативу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з відповідного питання й їх діяльність було припинено відповідно до закону, термін збору підписів чотирма групами триває до 6 березня, однієї — до 23 березня.
ЦВК за час дії закону відмовила в реєстрації 12 ініціативних груп у зв’язку з тим, що їх пропонувалося зареєструвати для збору підписів з питання, яке за змістом чи по суті збігалось із питанням, з якого ініціативну групу вже було зареєстровано, або було встановлено порушення вимог закону під час утворення відповідної групи.
Читайте також:
Не виключаю референдуму щодо Донбасу, щодо Криму, загалом щодо припинення війни, – Зеленський
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!