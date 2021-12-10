Не виключаю референдуму щодо Донбасу, щодо Криму, загалом щодо припинення війни, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає можливості проведення референдуму щодо Донбасу, Криму та припинення війни.
Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у ефірі телеканалу “1+1” в п’ятницю, 10 грудня.
“Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови”, – сказав Зеленський.
Він додав, що нині Україна точно не має жодних пропозицій.
Також Зеленський заявив, що “від суспільства немає жодних секретів”.
“Я би з такими речами не жартував, і точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, що стосуються нашого статусу, що стосуються наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно буду радитись із нашим суспільством”, – підкреслив Зеленський.
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