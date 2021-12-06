ЦВК зареєструвала чотири ініціативні групи всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба ЦВК.
Збори відбулися 18-19 листопада 2021 року у чотирьох населених пунктах Полтавської області.
“Комісія зареєструвала чотири ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян у селі Мачухи (Полтавський р-н), у містах Решетилівка (Полтавський р-н), Пирятин (Лубенський р-н) та Глобине (Кременчуцький р-н)”, – йдеться в повідомленні.
Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:
ЦВК встановила строк збору підписів виборців під ініціативою – з 7 грудня 2021 року по 6 березня 2022 року включно (90 днів).
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