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ЦВК зареєструвала чотири ініціативні групи всеукраїнського референдуму

06/12/2021 21:15

Центральна виборча комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба ЦВК.

Збори відбулися 18-19 листопада 2021 року у чотирьох населених пунктах Полтавської області.

“Комісія зареєструвала чотири ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян у селі Мачухи (Полтавський р-н), у містах Решетилівка (Полтавський р-н), Пирятин (Лубенський р-н) та Глобине (Кременчуцький р-н)”, – йдеться в повідомленні.

Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

  • Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?
  • Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?
  • Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?
  • Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30%?

ЦВК встановила строк збору підписів виборців під ініціативою – з 7 грудня 2021 року по 6 березня 2022 року включно (90 днів).

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Україна

ЦВК зареєструвала чотири ініціативні групи всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба ЦВК. Збори відбулися 18-19 листопада...

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