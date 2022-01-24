В ОАЕ перехопили випущені по Абу-Дабі ракети на тлі ескалації конфлікту в Ємені. ВІДЕО

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В міноборони Об’єднаних Арабських Еміратів повідомили про знищення двох запущених по Абу-Дабі ракет.

Про це інформує агенція WAM у понеділок, 24 січня.

Міністерство оборони оголосило, що його сили протиповітряної оборони перехопили та знищили спрямовані на ОАЕ дві балістичні ракети, які були випущені терористичним угрупованням хуситів.

Interceptors launched tonight in Abu Dhabi against suspected Houthi missile attack. pic.twitter.com/I9SAR4XJeg — Joe Truzman (@JoeTruzman) January 24, 2022

У міністерстві підтвердили, що внаслідок атаки немає жертв або постраждалих, уламки балістичних ракет упали в різних районах навколо столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Військові ОАЕ висловили готовність протидіяти будь-яким загрозам та вживають усіх необхідних заходів для захисту держави від атак.

За нападом, як кажуть в Міноборони ОАЕ, стоять повстанці Хуті, підтримувані Іраном. Вони ж взяли на себе відповідальність і за безпілотний та ракетний удар 17 січня, який став серйозною ескалацією конфлікту в Ємені.

Ракетний удар став другим по ОАЕ після нападу минулого тижня, внаслідок якого постраждав склад пального в Абу-Дабі – загинули троє людей і сталася пожежа біля міжнародного аеропорту.

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