В ОАЕ – атака з безпілотників на нафтові танкери й аеропорт, є загиблі. ВІДЕО

Поліція Об’єднаних Арабських Еміратів заявила, що єменські повстанці-хусити здійснили атаку за допомогою дронів. Це спричинило вибух на трьох нафтових танкерах і пожежу в аеропорту Абу-Дабі.

Як повідомляє Associated Press у понеділок, 17 січня, загинули щонайменше троє людей, ще шестеро — поранені.

На летовищі загоряння зафіксували в недобудованому терміналі. Пожежу поліція кваліфікувала як незначну, вона призвела лише до певного затримування рейсів.

Про постраждалих чи загиблих там не повідомлялося.

Натомість унаслідок атаки безпілотників на національну нафтовидобувну компанію ADNOC стався вибух, зазнали пошкодження і зайнялися три нафтові танкери. Загинули троє людей — двоє громадян Індії та один — Пакистану, а ще шість людей отримали поранення.

