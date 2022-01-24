Понад 50% українців не вірять, що верховний головнокомандувач зможе ефективно спрацювати в разі вторгнення РФ, – соціологія

Понад 50% українців не вірять, що президент Володимир Зеленський здатен буде ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач у разі російського вторгнення.
Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня.
Так, 53,1% респондентів вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач.
Водночас, 31,9% опитаних вважають, що президент здатний ефективно спрацювати.
Соціологи відзначають, що за останній період упевненість дещо знизилася.
Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 1205 респондентів від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.
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