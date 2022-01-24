В Україну везуть меч Петра Сагайдачного

Меч Петра Сагайдачного привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана.
Про це домовився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час візиту у Каунас, повідомляє сайт міністерства культури та інформаційної політики.
“Всі охочі зможуть подивитись на пам’ятку вже цього року”, – зазначили у міністерстві.
За словами Ткаченка, “після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика, продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам’ятки. Рішення про привезення меча Сагайдачного в Україну вже усно погодив міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу”.
У Каунасі вдалось домовитись про принципову річ – започаткування культурних маршрутів Польщі, Литви та України. Робоча група буде створена вже цього року.
Також Ткаченко запросив міністрів Польщі та Литви до України, щоб вперше провести зустріч у межах Люблінського трикутника.
Наразі меч Петра Сагайдачного знаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові.
Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.
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