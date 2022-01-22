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Зеленський на відкритті мосту в Запоріжжі: У Донецьку й Криму проголосимо новий Акт злуки

22/01/2022 14:45

Президент Володимир Зеленський у День Соборності звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій України і запевнив, що з ними “якомога швидше” буде проголошено новий Акт злуки.

Про це він заявив на церемонії відкриття першої черги найбільшого в Україні вантового мосту через Дніпро в Запоріжжі, повідомляє “Укрінформ“.

“Дорогі українці! Дорогі кримчани та українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини! Понад сто років тому був проголошений Акт злуки, возз’єднались століттями відірвані одна від одної частини єдиної України.

Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України достатньо довго – вісім років поспіль. Але для нас цей час – немов століття. І я знаю, що ми точно будемо разом. Упевнений – не через віки, а якомога швидше. У Донецьку, в Криму ми з вами обов’язково проголосимо новий Акт злуки і будемо відзначати це щороку”, – наголосив Зеленський.

З нагоди Дня Соборності та відкриття мосту, що з’єднуватиме два береги Дніпра, близько 2 тисяч людей утворили 9-кілометровий “живий” ланцюг, до якого після своєї промови приєднався і президент.

Фото: Укрінформ

Як відомо, День Соборності України щороку відзначається 22 січня. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Вантовий міст через Дніпро в Запоріжжі зводять у рамках національної програми “Велике будівництво”. Повідомляється, що він є найвищим в Україні: висота пілонів, які тримають міст, – 166 метрів.

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