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Режисера Євгена Лавренчука, затриманого в Італії на вимогу РФ, відпустили під домашній арешт

21/01/2022 12:07

Львів’янина Євгена Лавренчука, якого затримали в Італії на вимогу Росії, відпустили під домашній арешт.

Про це повідомила його мама Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, у п’ятницю, 21 січня.

“Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися — він у бадьорому настрої, стан здоров’я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку”,  — цитує пані Лавренчук видання “НВ”.

Ірина Лавренчук зазначила, що робиться все можливе для повного звільнення Євгена та повернення його в Україну.

Вона також попросила друзів та журналістів не писати її синові нічого, оскільки він має обмеження у зв’язку та спілкуванні, бо ведеться слідство.

Передісторія

Євген Лавренчук – український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

Він вилетів 15 грудня рейсом із Тель-Авіва до Львова транзитом через Неаполь. Після поселення в готель, дирекція якого за правилами передає паспортні дані клієнтів поліції, Лавренчука 17 грудня затримали італійські правоохоронці — вони виконували припис в системі міжнародного розшуку на вимогу Росії.

Російська сторона стверджує, що, перебуваючи на території Росії вісім років тому, режисер нібито скоїв кримінальне правопорушення.

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що арешт Лавренчука є безпідставним. За її словами, Росія зловживає статусом Інтерполу та незаконно використовує його для гібридної війни й політичних переслідувань українців.

За звільнення режисера борються українські дипломати, Лавренчука підтримують діячі культури різних країн, а українська діаспора в Італії влаштовує мітинги.

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