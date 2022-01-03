В МЗС підтвердили затримання в Італії режисера Лавренчука за запитом Росії

МЗС України підтвердило затримання в Італії за запитом Росії українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

Про це у коментарі “Європейській правді” сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

“Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації”, – заявив Ніколенко.

За його словами, суд у Неаполі обрав українцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

За сприяння генерального консульства Лавренчуку надали адвоката.

“Нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів. 31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний”, – додав Ніколенко.

Раніше в соцмережах поширювали повідомлення, що Лавренчук утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію нібито за фінансові правопорушення.

Євген Лавренчук – український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

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