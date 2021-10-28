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Південна Корея видала Америці росіянина, якого звинувачують у кіберзлочинах

28/10/2021 16:16

Влада Південної Кореї екстрадувала до Сполучених Штатів росіянина, якого Вашингтон звинувачує у розробці та поширенні шкідливих комп’ютерних програм для відмивання грошей та здійснення крадіжок у великих розмірах.

Про це повідомляє Yonhap у четвер, 28 жовтня.

Зазначається, що сама екстрадиція відбулася ще 20 жовтня.

Росіянина, чиє ім’я не розголошується, підозрюють у крадіжці понад двох мільйонів доларів США у компаній та фізичних осіб.

Чоловік був членом кіберзлочинної банди, яка розробила шкідливе програмне забезпечення Trickbot. Росіянину у серпні цього року були висунуті звинувачення в американському штаті Огайо.
Рішення про екстрадицію Мін’юст Південної Кореї схвалив ще минулого місяця.

Нагадаємо, що хакери з угруповання Grief, яке пов’язують із Росією, атакували Національну стрілецьку асоціацію США, вимагаючи гроші за нерозповсюдження викраденої інформації.

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