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Угорщина назвала умову підтримки членства України в НАТО

20/01/2022 18:22

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава підтримає членство України в НАТО, коли Київ виконає вимоги Будапешта щодо дотримання прав етнічних угорців.

Про це він сказав в інтерв’ю ТАСС у четвер, 20 січня.

“Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків”, – сказав Сіярто.

За його словами, Будапешт незадоволений ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.

“Їхні права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами зіштовхується Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин”, – додав Сіярто.

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