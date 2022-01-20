У міжнародних аеропортах України відбудеться акція вшанування захисників ДАП

Акція із вшанування "кіборгів" у аеропорту "Львів", 20 січня 2020 року. Фото: АрміяInform

У “Борисполі”, а також інших міжнародних летовищах в Україні, відбудеться акція вшанування захисників Донецького аеропорту.

Про це в четвер, 20 січня, інформує пресслужба Міністерства оборони.

“Пам’яті подвигу українських воїнів-«кіборгів», які самовіддано та мужньо боронили передовий форпост держави – Донецький аеропорт, 21 січня 2022 року о 8:30 на ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (термінал D) відбудеться акція вшанування героїв за участю Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та музикантів оркестру Почесної варти Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького”, – йдеться в повідомленні.

Під час заходу символічно пролунає сигнал “Шана” авторства Михайла Рябоконя та музичний твір “Мелодія” видатного українського композитора Мирослава Скорика.

Захід відбудеться з дотриманням встановлених протиепідемічних вимог та соціальної дистанції.

Також завтра ця акція відбудеться в міжнародних аеропортах ще у шести обласних центрах – Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків.

Нагадаємо, Міністерство оборони та Генштаб офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту – 20 січня.

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