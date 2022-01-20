МОУ і Генштаб визначили День пам’яті захисників Донецького аеропорту – 20 січня

Під час боїв у Донецькому аеропорту, осінь 2014. Фото Сергія Лойка

Міністерство оборони та Генштаб офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту – 20 січня.

Відповідний наказ за підписами міністра оборони Олексія Резнікова і т.в.о. Головнокомандувача Збройних сил України Сергія Шаптали опубліковано на сайті Міноборони.

“З метою військово-патріотичного виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які обороняли Донецький аеропорт від російського агресора, та продовження найкращих бойових традицій наказуємо: установити в системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначати щороку 20 січня“, – йдеться в наказі №21/24.

Зазначається також, що протягом січня щороку будуть організовувати і проводити низку урочистих та пам’ятних заходів, присвячених Дню вшанування захисників ДАП.

Це, зокрема, заходи із вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міноборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.

Також у військових частинах ЗС України, вищих військових навчальних закладах, бібліотеках проводитимуться низка тематичних зустрічей, лекцій, книжкових виставок, перегляд та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню його захисників.

“242 дні українські військовослужбовці, добровольці й волонтери боронили Донецький аеропорт у російській війні проти України. Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших у цій війні.

Захисники Донецького аеропорту продемонстрували історичну незламність козацького бойового духу нашого сучасного війська. «Кіборги» стали міцнішими, ніж бетонне перекриття терміналу Донецького аеропорту”, – нагадують у МОУ та Генштабі.

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