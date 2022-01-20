СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3799382 +18479
Летальні випадки:
98843 +131
Одужали:
3571782 +4446
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17332435 (+61462). Оновлено: 08:12 20.01.2022
Home / Військо / “Повернись живим” передав гору обладнання для новоствореного командування Сил тероборони

“Повернись живим” передав гору обладнання для новоствореного командування Сил тероборони

20/01/2022 10:01

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” передав комп’ютери та інше обладнання для новостворених Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це у фонді повідомили в четвер, 20 січня.

Зазначається, що командування новостворених Сил територіальної оборони отримало компʼютерів та іншої оргтехніки на суму 680 тисяч гривень.

“Фонд забезпечив 28 повноцінних робочих місць, без яких неможливе швидке та якісне розгортання тероборони по всій країні. Це 28 компʼютерів, моніторів та іншого обладнання до них, 14 принтерів та багато іншого”, – йдеться в повідомленні.

Як видно на світлині, яку поширила прессслужба фонду, гірка ящиків з обладнанням вища за зріст чоловіків на фото – командувача Сил ТрО бригадного генерала Юрія Галушкіна, його начальника штабу полковника Сергія Собка, директора “Повернись живим” Тараса Чмута і очільника військового відділу “ПЖ” Андрія Римарука.

Читайте також:
В Україні визначено вже 86% місць дислокації підрозділів ТрО, – Галушкін

Унікальних переглядів: 137
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МОУ і Генштаб визначили День пам’яті захисників Донецького аеропорту – 20 січня

Міністерство оборони та Генштаб офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту – 20 січня. Відповідний наказ за підписами міністра оборони Олексія Резнікова і т.в.о. Головнокомандувача Збройних сил України Сергія...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse