“Повернись живим” передав гору обладнання для новоствореного командування Сил тероборони

Фото: Повернись живим

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” передав комп’ютери та інше обладнання для новостворених Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це у фонді повідомили в четвер, 20 січня.

Зазначається, що командування новостворених Сил територіальної оборони отримало компʼютерів та іншої оргтехніки на суму 680 тисяч гривень.

“Фонд забезпечив 28 повноцінних робочих місць, без яких неможливе швидке та якісне розгортання тероборони по всій країні. Це 28 компʼютерів, моніторів та іншого обладнання до них, 14 принтерів та багато іншого”, – йдеться в повідомленні.

Як видно на світлині, яку поширила прессслужба фонду, гірка ящиків з обладнанням вища за зріст чоловіків на фото – командувача Сил ТрО бригадного генерала Юрія Галушкіна, його начальника штабу полковника Сергія Собка, директора “Повернись живим” Тараса Чмута і очільника військового відділу “ПЖ” Андрія Римарука.

Читайте також:

В Україні визначено вже 86% місць дислокації підрозділів ТрО, – Галушкін