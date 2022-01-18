В Україні визначено вже 86% місць дислокації підрозділів ТрО, – Галушкін

Ілюстративне фото

На території всієї України визначено 86% місць дислокації підрозділів територіальної оборони.

Таку інформацію станом на 17 січня озвучив командувач ТрО бригадний генерал Юрій Галушкін.

“У прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються”, – цитує інформацію від Галушкіна пресцентр МОУ.

У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район).

Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тис. військовослужбовців.

По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв.

На даний момент Міноборони розпочинає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами.

“Є завдання ремонту і облаштування місць дислокації, забезпечення усіх комунікацій, створення режимно-секретних об’єктів та приміщень для зберігання зброї і боєприпасів тощо. Є потреби у транспорті. Тут ми розраховуємо на участь місцевих органів влади та самоврядування. За дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і за модерації міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова ми вже обговорили ці питання на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій. Міноборони підготувало відповідні листи з переліком потреб, які мають Сили ТРО у регіонах, а також з уніфікованими вимогами до локацій, де будуть розміщуватися бригади і батальйони”, – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Найближчим часом оборонне відомство організує навчання і злагодження за участі керівників органів місцевої влади і самоврядування. Першими планується залучити міських голів обласних центрів.

Читайте також:

Мешканці села на Тернопільщині таки не допустили розміщення в ньому підрозділів тероборони