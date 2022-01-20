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Пройшов катівні “ДНР”, та не зрадив Україну: окупанти вже 6 років утримують Богдана Ковальчука

20/01/2022 21:54

На тимчасово окупованій території Донецької області бойовики так званої “ДНР” шість років утримують у в’язниці громадянина України Богдана Ковальчука.

Окупанти спіймали юнака, коли йому ще не було 18 років, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

31 серпня 2016 року Ковальчука разом із п’ятьома неповнолітніми товаришами викрали з тимчасово окупованої Ясинуватої Донецької області.

Російські окупанти шість років утримують юнака

Представники окупаційної адміністрації звинуватили хлопців у підривній діяльності. За версією бойовиків, юнаки начебто співпрацювали зі Службою безпеки України та організовували підриви автівок та відділку так званої “міліції “ДНР”.

Богдан Ковальчук пройшов катівні, проте жодного разу не поскаржився на тортури та знущання, які йому довелося пережити.

Денісова наголосила, що українська сторона просила звільнити підлітків. У липні 2018 року “верховний суд” окупантів засудив їх за “тероризм” на терміни від 10 до 15 років.

Зараз Богдан Ковальчук відбуває десятирічне незаконне ув’язнення у Торезькій виправній колонії №28. Йому зараз 23 роки, і з них він майже шість чекає на звільнення.

Хлопець не зраджує Україну та свої погляди

Напередодні 29 грудня 2019 року хлопцям та їхнім батькам окупанти запропонували в обмін на “помилування” відмовитися від переходу на підконтрольну Україні територію.

Однак Богдан Ковальчук тоді не погодився. “Він мотивував рішення тим, що не може зрадити своїм принципам свободи, правди та відданості Батьківщині”, – зазначила Денісова.

За словами рідних, хлопець має серйозні проблеми з легенями та потребує постійних медичних обстежень, які в умовах ув’язнення не проводять.

До карантину у виправній установі його могла відвідувати мама, вона передавала ліки та продукти. Однак вже тривалий час рідні не мають з Богданом зв’язку.

До полону Ковальчук закінчив Ясинуватський професійний ліцей залізничного транспорту, хотів бути залізничником, як його мати. Окрім неї, на хлопця чекають бабусі та 84-річний прадідусь.

Денісова закликає звільнити Богдана Ковальчука

Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що всі вищеназвані дії щодо Богдана Ковальчука є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, зокрема Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Вона звернулася до керівництва Червоного Хреста в Україні терміново відвідати Богдана Ковальчука та сприяти його негайному звільненню.

Крім того, омбудсмен просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.

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