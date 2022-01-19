У МЗС РФ заявили, що Росія не нападатиме на Україну

Сергій Рябков

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що РФ не має наміру нападати на Україну й зараз відсутні ризики повномасштабної війни в Європі.

Про це в середу, 19 січня, інформує “РИА Новости”.

“Ми не маємо наміру здійснювати жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися до України”, – сказав Рябков.

За його словами, ризиків повномасштабної війни немає.

“Я впевнений, що немає жодного ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь”, – наголосив заступник голови МЗС РФ.

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